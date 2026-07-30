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IG Group acquista Underdog per massimi 1,3 miliardi di dollari

Finanza
IG Group acquista Underdog per massimi 1,3 miliardi di dollari
(Teleborsa) - IG Group ha raggiunto un accordo per acquisire Underdog Sports Holdings, realtà statunitense attiva nel "fantasy sport", per un corrispettivo totale fino a circa 1,3 miliardi di dollari.

Tale importo comprende un pagamento iniziale di circa 1,1 miliardi di dollari (che sarà parzialmente liquidato mediante l’emissione di azioni ordinarie IG) e un earn-out di circa 200 milioni di dollari.

Separatamente, e in aggiunta a tale corrispettivo, i dipendenti di Underdog aventi diritto parteciperanno a un piano di incentivazione per il management fino a 850 milioni di dollari, autofinanziato dagli utili della società e subordinato a una forte performance superiore alle aspettative. Il piano di incentivazione massimo richiederebbe a Underdog di realizzare un EBITDA di almeno 400 milioni di dollari nel 2028 e 700 milioni di dollari nel 2029.



(Foto: Nicholas Cappello on Unsplash)
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