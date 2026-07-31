Londra: risultato positivo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Bene il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , con un rialzo del 2,87%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Rolls-Royce Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,34 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,61. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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