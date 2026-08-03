Londra: scatto rialzista per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,98%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Rolls-Royce Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,81%, rispetto a +1,26% del principale indice della Borsa di Londra ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Rolls-Royce Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,33 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,13. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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