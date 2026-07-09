Londra: risultato positivo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rolls-Royce Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rolls-Royce Holdings. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 14,35 sterline. Primo supporto visto a 14,24. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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