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Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings
Pressione sul produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che tratta con una perdita del 2,43%.
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