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Londra: andamento sostenuto per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Londra: andamento sostenuto per Rolls-Royce Holdings
Seduta vivace oggi per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,38%.
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