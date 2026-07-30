Milano
11:47
51.501
+0,11%
Nasdaq
29-lug
27.192
0,00%
Dow Jones
29-lug
51.594
-2,19%
Londra
11:47
10.959
+0,46%
Francoforte
11:47
25.492
+0,12%
Giovedì 30 Luglio 2026, ore 12.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: andamento sostenuto per Rolls-Royce Holdings
Londra: andamento sostenuto per Rolls-Royce Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
,
Industria
30 luglio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta vivace oggi per il
produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,38%.
Condividi
Leggi anche
Londra: risultato positivo per Rolls-Royce Holdings
Londra: calo per Rolls-Royce Holdings
Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings
Londra: giornata depressa per Rolls-Royce Holdings
Titoli e Indici
Rolls-Royce Holdings
+5,70%
Altre notizie
Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings
Londra: nuovo spunto rialzista per Rolls-Royce Holdings
Londra: rosso per Rolls-Royce Holdings
Boeing sperimenta nuove tecnologie per motori più silenziosi ed efficienti
Londra: andamento sostenuto per Pershing Square Holdings
Londra: andamento sostenuto per Antofagasta
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto