Londra: rosso per Vodafone
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo britannico telefonico, con una flessione del 2,05%.
L'andamento di Vodafone nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso telefonico inglese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,19 sterline. Primo supporto visto a 1,159. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,148.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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