Londra: positiva la giornata per Vodafone
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo britannico telefonico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vodafone più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo del colosso telefonico inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,212 sterline e primo supporto individuato a 1,174. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,251.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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