Londra: positiva la giornata per Vodafone

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo britannico telefonico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,10%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vodafone più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo del colosso telefonico inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,212 sterline e primo supporto individuato a 1,174. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,251.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```