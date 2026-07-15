Londra: in calo Vodafone

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo britannico telefonico , con una flessione del 2,31%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vodafone rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo del colosso telefonico inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,149 sterline e primo supporto individuato a 1,136. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,163.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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