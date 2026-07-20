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Londra: performance negativa per Vodafone

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Vodafone
Sottotono il gruppo britannico telefonico, che passa di mano con un calo dell'1,91%.
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