Londra: ingrana la marcia Vodafone
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo britannico telefonico, che tratta in rialzo del 4,45%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vodafone più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del colosso telefonico inglese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,173 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,116. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,231.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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