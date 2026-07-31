Madrid: nuovo spunto rialzista per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, con una variazione percentuale del 2,76%.
Lo scenario su base settimanale di MERLIN Properties SOCIMI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di MERLIN Properties SOCIMI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,08 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 15,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 14,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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