Madrid: nuovo spunto rialzista per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , con una variazione percentuale del 2,76%.



Lo scenario su base settimanale di MERLIN Properties SOCIMI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di MERLIN Properties SOCIMI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,08 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 15,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 14,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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