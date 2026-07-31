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Male Linde sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male Linde sul mercato azionario di New York
A picco la società specializzata nella produzione di gas industriali, che presenta un pessimo -6,12%.
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