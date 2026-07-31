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New York: Linde scende verso 470,6 USD

Migliori e peggiori
New York: Linde scende verso 470,6 USD
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nella produzione di gas industriali, che passa di mano in perdita del 5,43%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Linde rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Linde suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 470,6 Dollari USA con tetto rappresentato dall'area 487,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 460,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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