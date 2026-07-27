Milano 14:20
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Male il comparto oil italiano sul mercato azionario di Piazza Affari

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Male il comparto oil italiano sul mercato azionario di Piazza Affari
Giornata da dimenticare per l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.068,9 punti, ritracciando del 3,00%.
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