New York: in forte denaro Weyerhaeuser Company
(Teleborsa) - Brilla l'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti in legno, che passa di mano con un aumento del 5,21%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Weyerhaeuser Company mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,59%, rispetto a +0,61% dell'indice del basket statunitense).
Lo scenario di breve periodo di Weyerhaeuser Company evidenzia un declino dei corsi verso area 24,11 USD con prima area di resistenza vista a 25,04. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```