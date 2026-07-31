New York: in forte denaro Weyerhaeuser Company

(Teleborsa) - Brilla l' azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti in legno , che passa di mano con un aumento del 5,21%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Weyerhaeuser Company mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,59%, rispetto a +0,61% dell' indice del basket statunitense ).





Lo scenario di breve periodo di Weyerhaeuser Company evidenzia un declino dei corsi verso area 24,11 USD con prima area di resistenza vista a 25,04. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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