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New York: in forte denaro KKR & Co

Migliori e peggiori, In breve
New York: in forte denaro KKR & Co
Brillante rialzo per la società di investimento attiva nel private equity e nella gestione patrimoniale e assicurativa, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,42%.
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