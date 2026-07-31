Milano 10:04
52.526 +0,81%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 10:04
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Francoforte 10:04
25.853 +0,94%

Parigi: amplia il rialzo Euronext

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: amplia il rialzo Euronext
Effervescente la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,29%.
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