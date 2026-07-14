Parigi: performance negativa per Euronext

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Euronext rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Euronext sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 147,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 145,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 150,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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