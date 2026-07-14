Milano 12:21
52.558 -0,48%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:21
10.459 -0,37%
Francoforte 12:21
24.997 -0,47%

Indicazioni rialziste per Euronext

Finanza
Indicazioni rialziste per Euronext
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Risultato positivo per la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, parte del CAC40, che lievita dello 0,88%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Euronext è da comprare ai prezzi attuali pari a 149,3 Euro con stop loss individuato a quota 142 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```