Indicazioni rialziste per Euronext

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Risultato positivo per la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , parte del CAC40 , che lievita dello 0,88%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Euronext è da comprare ai prezzi attuali pari a 149,3 Euro con stop loss individuato a quota 142 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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