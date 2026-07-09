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Dow Jones 8-lug
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Londra 10:07
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Parigi: scambi in positivo per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Societe Generale
Balza in avanti la big bank francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,90%.
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