Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,55%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Schneider Electric evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale dei prodotti elettrici rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Schneider Electric classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 293,9 Euro e primo supporto individuato a 288,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 299,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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