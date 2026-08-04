Parigi: andamento sostenuto per Schneider Electric
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Schneider Electric evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale dei prodotti elettrici rispetto all'indice.
Tecnicamente, Schneider Electric è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 299,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 294,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 303,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```