Parigi: andamento sostenuto per Schneider Electric

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Schneider Electric evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale dei prodotti elettrici rispetto all'indice.





Tecnicamente, Schneider Electric è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 299,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 294,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 303,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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