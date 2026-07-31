Parigi: andamento sostenuto per Stellantis

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Stellantis subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Analizzando lo scenario di Stellantis si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,058 Euro. Prima resistenza a 5,253. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,937.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```