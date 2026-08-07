Parigi: in calo Stellantis

(Teleborsa) - Rosso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che sta segnando un calo del 2,68%.



L'andamento di Stellantis nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Stellantis mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,689 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,803. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,638.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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