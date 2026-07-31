Parigi: scambi al rialzo per Thales

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che lievita del 2,30%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thales rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Thales . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 250,7 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 245,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 242,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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