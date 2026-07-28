Parigi: positiva la giornata per Thales

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , con una variazione percentuale del 2,51%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Thales più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 251,9 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 245,7. L'equilibrata forza rialzista di Thales è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 258,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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