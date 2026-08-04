Parigi: andamento rialzista per Thales

(Teleborsa) - Avanza l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,78%, rispetto a +2,8% dell' indice di Parigi ).





La tendenza di breve di Thales è in rafforzamento con area di resistenza vista a 261,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 257,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 265,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```