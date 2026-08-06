Parigi: andamento sostenuto per Thales

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , con una variazione percentuale dell'1,99%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,76%, rispetto a +3,86% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico di Thales è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 269,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 262,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 277,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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