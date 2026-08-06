Parigi: andamento sostenuto per Thales
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una variazione percentuale dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,76%, rispetto a +3,86% dell'indice di Parigi).
Lo status tecnico di Thales è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 269,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 262,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 277,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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