Parigi: andamento sostenuto per Thales
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thales rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Thales è in rafforzamento con area di resistenza vista a 252,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 249,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 255,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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