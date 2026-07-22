Milano 14:12
52.758 +0,90%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
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Londra 14:12
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Francoforte 14:12
25.081 +0,28%

Parigi: scambi negativi per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Kering
Composto ribasso per la multinazionale del lusso, in flessione del 2,11% sui valori precedenti.
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