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Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes
Retrocede la società di software francese, con un ribasso del 2,33%.
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