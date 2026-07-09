Recordati, la Consob approva il documento opa, adesioni dal 31 agosto

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo su Recordati .



Il periodo di adesione all’offerta sarò compreso tra il 31 agosto e il 15 ottobre prossimi, estremi inclusi, salvo proroghe.



Il 23 ottobre, l’offerente riconoscerà a ciascun azionista che abbia aderito un corrispettivo unitario di 51,29 euro.



Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo di adesione sarà riaperto dal 26 al 30 ottobre, con pagamento del corrispettivo il 9 novembre.

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