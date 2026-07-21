Recordati, pubblicato il documento opa, adesioni dal 31 agosto

(Teleborsa) - L'offerente Respighi BidCo ha pubblicato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa su Recordati .



Si ricorda che il periodo di adesione è compreso tra il 31 agosto e il 15 ottobre prossimi, estremi inclusi e salvo proroghe, con pagamento del corrispettivo, pari a 51,29 euro, il 23 ottobre.



Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo di adesione sarà riaperto tra il 26 e il 30 ottobre, con pagamento il 9 novembre.

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