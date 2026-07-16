Semestre da record per il Vicenza Convention Centre

(Teleborsa) - Si chiude un semestre di grande attività per il Vicenza Convention Centre (VICC) di Italian Exhibition Group. Il polo congressuale del capoluogo berico ha ospitato molteplici manifestazioni che ne hanno confermato il ruolo di casa dell'industria del Nordest, di apprezzata sede per meeting medico-scientifici e associativi e di motore per la promozione di Vicenza come destinazione per la meeting industry.



Un percorso che proseguirà anche in autunno con diversi eventi già programmati, tra cui la prima edizione di "Guest Expo" (5-6 ottobre), la fiera b2b per il settore Ho.Re.Ca, e "Expo Industria" (27-30 ottobre), l’annuale appuntamento dedicato alle imprese manifatturiere del Nordest. Manifestazioni che troveranno spazio in un quartiere fieristico sempre più moderno, accogliente e all'avanguardia grazie al nuovo padiglione centrale, che sarà inaugurato a settembre, e a un Teatro Palladio recentemente rinnovato.



"Ci aspetta un secondo semestre intenso, tra nuovi eventi e manifestazioni che sono punti fermi del calendario - sottolinea Fabio De Santis, direttore della divisione Event & Conference di IEG -. La programmazione di questo 2026 consolida il percorso di crescita della sede congressuale vicentina. Da una parte, la conferma di tante manifestazioni è il segno tangibile dell'apprezzamento dei servizi e delle opportunità che la sede offre; dall’altra, l’arrivo di nuovi congressi e eventi anche internazionali è la prova che Vicenza si sta affermando in un panorama sempre più ampio. Questo risultato è frutto dell’investimento che IEG dedica alla sede berica, anche lavorando in collaborazione con le istituzioni e le realtà del territorio per valorizzare le potenzialità di Vicenza come destinazione per il turismo MICE".



A confermare il ViCC come casa dell'industria del Nordest sono stati in questi mesi eventi specializzati e verticali. "YED - Yellow Expo Days", la fiera dedicata ai professionisti del serramento, ha portato a Vicenza 180 marchi espositori e un pubblico altamente profilato di 9.200 visitatori da tutta Italia. "Focus on PCB – From Design to Assembly", manifestazione europea dell’industria dei circuiti stampati organizzata da NürnbergMesse, ha aumentato del 10% i visitatori rispetto al 2025 e segnato un'ulteriore crescita degli espositori stranieri arrivati al 26% delle 155 aziende presenti da ben 17 Paesi.



Il ViCC si è rivelato sede ideale per i congressi medico scientifici, come la riunione AINR di Neuroradiologia interventistica dell’Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica e il 44° "International Vicenza Course on CRRT and Critical Care Nephrology", che ha portato a Vicenza centinaia di esperti da tutto il mondo nel campo della nefrologia critica e della terapia sostitutiva renale continua. A questi si è aggiunta la conferenza europea "Europe in action" organizzata da ANFFAS, con oltre 500 iscritti, mentre il 2 ottobre Vicenza ospiterà il Wound Care Meeting 2026, evento di Educazione Continua in Medicina (ECM) con focus sulla gestione multidisciplinare del paziente vulnologico.



Prosegue anche l'impegno sul fronte della promozione del turismo MICE. A marzo gli spazi di IEG hanno infatti ospitato "Discover Veneto MICE in the Land of Venice", il principale appuntamento del programma annuale dedicato al turismo congressuale regionale promosso dal Venice Region Convention Bureau Network. L'evento ha rappresentato un nuovo passo avanti in un percorso di crescita che a maggio si è consolidato con la formalizzazione di una collaborazione strategica tra IEG e Vicenza Turismo e Cultura Scarl: le due realtà mettono così a sistema competenze e investimenti anche attraverso l’attività di convention bureau. Primo risultato dell'accordo è stato il video "Vicenza, timeless excellence" prodotto da IEG come strumento operativo per raccontare le eccellenze e le opportunità offerte dal territorio.

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