UniCredit al fianco di ESA Group con 14 milioni per crescita, innovazione e territorio

(Teleborsa) - UniCredit ha erogato un finanziamento complessivo di 14 milioni di euro al Gruppo ESA per sostenerne i piani di crescita e rafforzarne la competitività.



Il Gruppo, operante nei settori energetico, immobiliare e dei servizi, ha chiuso il 2025 con un fatturato di 159 milioni di euro e oltre 100.000 utenti attivi gestiti tramite più di 80 Energy Point. Le risorse finanziarie saranno destinate al rafforzamento patrimoniale, agli investimenti produttivi, ai progetti industriali e alle esigenze di capitale circolante.



“Con questa operazione UniCredit conferma il proprio impegno concreto a supporto della crescita delle imprese e dello sviluppo dei territori – ha dichiarato Marianna Plafoni, Regional Manager Centro UniCredit –. Il sostegno a progetti di investimento come quello del Gruppo ESA contribuisce a rafforzare il tessuto produttivo locale, favorendo la competitività e la creazione di valore nel lungo periodo. In questa direzione, continuiamo ad affiancare le aziende nei loro percorsi di sviluppo, promuovendo iniziative capaci di generare benefici diffusi per l’economia reale e per le comunità di riferimento”.



"Il sostegno di UniCredit rappresenta un importante riconoscimento della solidità del nostro modello di business e della credibilità del percorso di sviluppo intrapreso dal Gruppo ESA." dichiarano il Direttore Generale Giuseppe D’Alessandro ed il Responsabile Finanziario e Tesoreria Vincenzo Paciocco del Gruppo Esa. Questa operazione consolida una partnership strategica di lungo corso che, negli anni, si è tradotta nell'attivazione di diversi strumenti finanziari a supporto della crescita del Gruppo e che oggi ci consente di accelerare il piano di sviluppo nel mercato Power & Gas, nelle soluzioni per la transizione energetica e nei servizi integrati, ambiti nei quali il Gruppo ESA si conferma un punto di riferimento per famiglie e PMI. Le nuove risorse sosterranno gli investimenti destinati all'espansione della rete degli Energy Point ESA e al rafforzamento della nostra presenza sul territorio, con l'obiettivo di essere sempre più vicini ai clienti attraverso una rete capillare e un modello di consulenza di prossimità, capace di offrire servizi di qualità e risposte concrete alle esigenze di famiglie e imprese. Il supporto di UniCredit ci permette di affrontare con ancora maggiore determinazione le sfide del mercato, proseguendo un percorso di crescita sostenibile fondato su innovazione, solidità e creazione di valore per clienti, partner e comunità in cui operiamo."

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