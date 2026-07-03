Banco BPM sostiene il piano industriale di Esa con finanziamento da 10 milioni

(Teleborsa) - Banco BPM supporta il percorso di crescita e sviluppo di Esa, operatore italiano attivo nella commercializzazione di energia elettrica e gas naturale, attraverso un finanziamento da 10 milioni di euro destinato a sostenere il piano industriale avviato nel 2025 e previsto in prosecuzione nel triennio 2026-2028.



Fondata nel 2005 e con sede in Abruzzo, Esa opera nel mercato energetico nazionale con un modello di business integrato che, accanto alla fornitura di energia e gas, propone servizi a valore aggiunto orientati all’efficienza energetica e alla gestione sostenibile dei consumi. Nel corso degli anni la società ha consolidato la propria presenza sul territorio nazionale, arrivando oggi a gestire un portafoglio di oltre 100.000 clienti attraverso una rete commerciale composta da più di 80 Energy Point, agenzie e partner, supportata da oltre 100 collaboratori.



La presenza fisica è concentrata in particolare nelle regioni Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia. Esa è parte di un gruppo riconducibile alla famiglia Serpellini, che vanta una consolidata esperienza nel settore energetico, e porta avanti un percorso di sviluppo fondato sull’ampliamento della base clienti, sul rafforzamento della presenza territoriale e sull’acquisizione di nuovi portafogli, in coerenza con una strategia di crescita sostenibile e di lungo periodo.



La sostenibilità rappresenta uno degli elementi centrali del modello industriale di Esa: circa il 60% dell’energia commercializzata proviene, infatti, da fonti rinnovabili, anche grazie ad accordi di approvvigionamento con produttori eolici e fotovoltaici. Dal 2024 la società opera inoltre come Società Benefit, rafforzando il proprio impegno verso la creazione di valore sostenibile per clienti, territori, comunità e stakeholder.

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