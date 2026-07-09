Turismo, convenzione Federalberghi- UniCredit

(Teleborsa) - UniCredit e Federalberghi hanno stipulato una convenzione che prevede per gli alberghi aderenti un’offerta commerciale dedicata, con l’obiettivo di supportare le imprese associate, affiancandole nel loro percorso di crescita.



La convenzione è stata sottoscritta per UniCredit da Luisella Altare e Stefano Gallo, rispettivamente Responsabile Corporate Italy e Responsabile Territorial Development Italy, e per Federalberghi dal Direttore Generale, Alessandro Nucara.



Particolare attenzione viene riservata dalla convenzione ai temi ESG con soluzioni su misura per investimenti sostenibili volti all’efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni di CO2, all’uso efficiente delle risorse idriche e a servizi orientati a una transizione verso modelli di business più sostenibili.



“Il turismo - commenta Annalisa Areni, Head of Clients Strategies di UniCredit - rappresenta un settore strategico per la crescita e la valorizzazione dei nostri territori. In UniCredit siamo al fianco delle imprese che operano in questo comparto, supportandone gli investimenti e accompagnandole nei loro percorsi di sviluppo attraverso la nostra consulenza. La convenzione sottoscritta con

Federalberghi consolida la nostra collaborazione orientata a rafforzare la capacità delle imprese di affrontare con successo le sfide e le opportunità di un mercato in continua evoluzione”.



Per Alessandro Nucara, direttore generale Federalberghi: “L'accordo siglato oggi rappresenta un passo concreto per sostenere le imprese alberghiere italiane in un momento in cui l'accesso al credito e la capacità di investire sono più che mai determinanti per la competitività del settore. Grazie a questa convenzione, le strutture associate potranno contare su soluzioni dedicate, pensate per rispondere alle esigenze specifiche dell'ospitalità: dalla gestione della stagionalità alla realizzazione di interventi di ammodernamento e riqualificazione. Il turismo merita strumenti finanziari all'altezza del suo ruolo strategico. Con questo accordo dimostriamo che la collaborazione tra rappresentanza di categoria e sistema bancario può produrre risultati tangibili per le imprese e, in ultima analisi, per la qualità dell'accoglienza offerta ai visitatori del nostro Paese”.





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