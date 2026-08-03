Amazon tocca nuovo massimo storico e supera i 3 trilioni di dollari di market cap

(Teleborsa) - Le azioni di Amazon
hanno raggiunto un nuovo massimo storico
lunedì, superando per la prima volta la soglia dei 3 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato
. Il titolo in rialzo di oltre il 4%.
Il balzo arriva dopo che l'azienda ha pubblicato la scorsa settimana una trimestrale
superiore alle attese. Il colosso dell'e-commerce ha riportato un'impennata nella crescita del cloud durante il secondo trimestre, grazie alla forte domanda di intelligenza artificiale. L'utile per azione rettificato si è attestato a 1,97 dollari, contro le stime di 1,82 dollari per azione. Il fatturato si è attestato a 200,61 miliardi di dollari, superando i 196,47 miliardi di dollari stimati dagli analisti.(Foto: Marques Thomas su Unsplash)