Amplifon: Barclays conferma "Equal Weight" e alza il target price a 11,5 euro

(Teleborsa) - Barclays
ha confermato la raccomandazione "Equal Weight" sul titolo Amplifon
e ha alzato del 10% il target price a 11,5 euro dai precedenti 10,5 euro, dopo una trimestrale
giudicata solida e caratterizzata da risultati superiori alle attese sia in termini di crescita organica sia di margine EBITDA
rettificato.
Gli analisti evidenziano che il secondo trimestre ha mostrato segnali di ripresa del mercato, sostenuti dalla buona performance in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e nelle Americhe, oltre che dalla continua solidità del mercato privato statunitense. Il management si è inoltre detto "molto fiducioso" di centrare la guidance
per l'intero esercizio, sottolineando un buon avvio del terzo trimestre.
Barclays ha rivisto al rialzo di circa l'1% le stime sull'EBITDA rettificato
, riflettendo il migliore andamento del secondo trimestre e prospettive più favorevoli per EMEA e Americhe nella seconda metà dell'anno. L'incremento del prezzo obiettivo riflette anche una riduzione dello sconto di valutazione rispetto ai concorrenti.
La banca d'affari mantiene tuttavia un atteggiamento prudente sul titolo, confermando il giudizio "Equal Weight" in attesa di segnali più chiari sulla sostenibilità della ripresa del mercato e di maggiori evidenze sull'esecuzione dell'integrazione di GN Hearing, ritenuta ancora un elemento di rischio.