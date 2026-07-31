Amplifon, Barclays: risultati di fatturato confermano aspettative di miglioramento sequenziale

(Teleborsa) - Mattinata in rally
per Amplifon
, che svetta a Piazza Affari avanzando di oltre il 7%, all'indomani della diffusione dei risultati del secondo trimestre del 2026
che hanno mostrato la miglior crescita organica degli ultimi due anni.
Gli analisti di Barclays
- che confermano il target price di 10,50 euro e la raccomandazione Equal Weight sul titolo Amplifon - hanno sottolineato che i risultati di fatturato confermano le loro "aspettative di un miglioramento sequenziale, sebbene di maggiore entità
, con una crescita EMEA del +4,5% rispetto al consenso (+3,3%), un dato positivo (supportato dall'Europa meridionale), e una crescita nelle Americhe del +6% superiore alle aspettative (+5% di consenso), dove l'azienda evidenzia un aumento della quota di mercato negli Stati Uniti rispetto a una crescita dell'1% nel mercato di riferimento. L'EBITDA rettificato è risultato superiore alle aspettative grazie alla leva operativa e al programma Fit4Growth".
Il broker ha previsto che i risultati sarebbero stati "accolti positivamente" e hanno notato che "la crescita da inizio anno è superiore alle previsioni
", pur ravvisando la necessità che "l'espansione dei margini deve accelerare nel secondo semestre
".
Dalla presentazione del management Barclays ha rilevato alcuni fattori chiave. Previsioni e andamento attuale
. Gli analisti scrivono che il management si è dichiarato "molto fiducioso" di raggiungere gli obiettivi di crescita
, con un buon inizio nel terzo trimestre, sebbene non abbia confermato se la crescita sia più vicina a quella del secondo trimestre o del primo semestre. L'espansione dei margini nel secondo semestre beneficerà di una base di confronto più agevole, della leva operativa e dei vantaggi derivanti da Fit4Growth. Europa
. Il broker evidenza che la crescita del mercato è più normalizzata quest'anno, con una solida crescita nell'Europa meridionale. Il management "ritiene di aver guadagnato quote di mercato nei mercati chiave (Italia e Spagna) e di essere cresciuto in linea con il mercato francese". Mercato statunitense
. Barclays ricorda che "il mercato privato è cresciuto del +4%, mentre il Managed Care ha registrato un -4% nel secondo trimestre". Il management "ritiene che alcuni clienti che abbandonano il Managed Care stiano tornando al mercato privato, supportando la crescita". E pertanto Amplifon prevede "una certa crescita nel Managed Care nel secondo semestre, dati i confronti più favorevoli". Gli analisti considerano "la continua solidità del mercato privato statunitense come un segnale positivo per i concorrenti".
Gli analisti rimangono quindi "in attesa di segnali più chiari di una ripresa del mercato".