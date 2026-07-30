Milano
9:01
51.310
-0,26%
Nasdaq
29-lug
27.192
0,00%
Dow Jones
29-lug
51.594
-2,19%
Londra
9:01
10.883
-0,23%
Francoforte
29-lug
25.460
0,00%
Giovedì 30 Luglio 2026, ore 09.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eni, JP Morgan alza il prezzo obiettivo e conferma l'Overweight
Eni, JP Morgan alza il prezzo obiettivo e conferma l'Overweight
Finanza
,
Consensus
30 luglio 2026 - 09.06
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
(Teleborsa) -
JP Morgan
ah alzato il target price di
Eni
a
26,50 euro
(dal precedente 25,50 euro), confermando la raccomandazione "
Overweight
".
Condividi
Leggi anche
Eni, Morgan Stanley abbassa il target price
Leonardo, Morgan Stanley abbassa target price e conferma Overweight
Amplifon, JPMorgan alza raccomandazione a Overweight e conferma il target price
Eni, promozione a Outperform da Santander con taglio target price
Argomenti trattati
Eni
(385)
·
JP Morgan
(6)
Titoli e Indici
ENI
0,00%
Altre notizie
UniCredit, JPMorgan alza target price e conferma Overweight
UniCredit, JPMorgan alza target price a 94 euro e conferma Overweight
Eni, azioni proprie al 3,69% del capitale sociale
Eni prosegue il buyback, acquistate quasi 4,9 milioni di azioni
Eni prosegue il buyback, acquistate oltre 4,8 milioni di azioni tra il 6 e il 10 luglio
Eni, acquistate 4,65 milioni di azioni proprie nella seconda tranche del buyback
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto