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Eni, JP Morgan alza il prezzo obiettivo e conferma l'Overweight

Finanza, Consensus
Eni, JP Morgan alza il prezzo obiettivo e conferma l'Overweight
(Teleborsa) - JP Morgan ah alzato il target price di Eni a 26,50 euro (dal precedente 25,50 euro), confermando la raccomandazione "Overweight".
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