Ariston, Barclays alza target price dopo risultati sopra le attese per ripresa USA

(Teleborsa) - Barclays ha aumentato a 3,90 euro per azione (+18% rispetto ai precedenti 3,30 euro) il target price su Ariston , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, confermando la raccomandazione "Equal Weight" sul titolo.



Gli analisti scrivono che la netta ripresa negli Stati Uniti ha contribuito a ottenere risultati migliori del previsto. Pur rivedendo leggermente al rialzo le stime, data la fiducia del management nei risultati del secondo semestre, Barclays ritiene che i commenti cauti provenienti dal settore HVAC statunitense possano destare qualche preoccupazione.



I punti salienti dei risultati/call del secondo trimestre sono stati: (1) Commenti contrastanti per regione: i commenti del management sono stati ottimistici per Stati Uniti e Germania, leggermente migliori in Italia, pur evidenziando condizioni difficili in Francia. (2) Prezzi e costi: sebbene l'impatto individuale di prezzi e costi nel corso del trimestre non sia stato quantificato, il management ha sottolineato che l'espansione del margine di 90 punti base è stata trainata da una combinazione di leva operativa, prezzi e iniziative di efficienza dei costi, che hanno compensato le iniziative di investimento e le difficoltà di costo in Medio Oriente. (3) Normativa tedesca: l'amministratore delegato si è mostrato ottimista sull'evoluzione del quadro normativo in Germania (20% del gruppo), pur rilevando una graduale riduzione degli incentivi per le pompe di calore entro il 2030.

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