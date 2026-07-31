Banca Mediolanum, Barclays alza il target price a 25,70 euro e conferma il rating

(Teleborsa) - Gli analisti di Barclays
hanno alzato il target price sul titolo Banca Mediolanum
a 25,70 euro
(dal precedente 24,80 euro), confermandone al contempo la raccomandazione di OverWeight
.
Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre
sono stati superiori alle loro previsioni e hanno mostrato trend positivi.
Pertanto hanno aumentato le proprie previsioni di utile per azione rettificato per il 2026 e per gli anni successivi, incrementando anche i ricavi. "La traiettoria di afflusso nel primo semestre, l'accelerazione delle assunzioni e le previsioni per il futuro rimangono solide.", hanno spiegato.
In particolare hanno incrementato le loro stime di utile per azione rettificato del 9% per il 2026 a 1,56 euro, del 3% per il 2027 a 1,54 euro e del 4% per il 2028 a 1,57 euro.