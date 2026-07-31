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Banca Mediolanum, Barclays alza il target price a 25,70 euro e conferma il rating

Aumentate le previsioni di EPS per il 2026 e gli anni successivi

Banche, Finanza, Consensus
Banca Mediolanum, Barclays alza il target price a 25,70 euro e conferma il rating
(Teleborsa) - Gli analisti di Barclays hanno alzato il target price sul titolo Banca Mediolanum a 25,70 euro (dal precedente 24,80 euro), confermandone al contempo la raccomandazione di OverWeight.

Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre sono stati superiori alle loro previsioni e hanno mostrato trend positivi.

Pertanto hanno aumentato le proprie previsioni di utile per azione rettificato per il 2026 e per gli anni successivi, incrementando anche i ricavi. "La traiettoria di afflusso nel primo semestre, l'accelerazione delle assunzioni e le previsioni per il futuro rimangono solide.", hanno spiegato.

In particolare hanno incrementato le loro stime di utile per azione rettificato del 9% per il 2026 a 1,56 euro, del 3% per il 2027 a 1,54 euro e del 4% per il 2028 a 1,57 euro.


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