Milano 12:33
52.625 +0,87%
Nasdaq 31-lug
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Dow Jones 31-lug
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Londra 12:34
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Francoforte 12:33
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 31/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 31/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del derivato italiano, che in chiusura evidenzia un +0,11%.

Lo status tecnico di medio periodo del Future sul FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 52.620, mentre i supporti sono stimati a 51.745. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 53.495.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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