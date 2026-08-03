Milano 12:34
52.621 +0,86%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
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Londra 12:34
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Francoforte 12:34
26.002 +1,45%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 31/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 31/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un +0,13%.

La situazione di medio periodo del FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 52.416. Supporto visto a quota 51.686. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 53.145.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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