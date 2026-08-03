Borsa: Londra, apertura +0,26%

Milano 12:37
52.611 +0,84%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 12:37
10.863 -0,04%
Francoforte 12:37
25.985 +1,39%

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In breve, Finanza
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