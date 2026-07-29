Borsa: Londra, apertura +0,46%

Milano 10:24
51.622 -0,15%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:24
10.904 +0,30%
Francoforte 10:24
25.405 -0,23%

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In breve, Finanza
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