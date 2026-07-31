Milano 9:56
52.573 +0,90%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:56
10.978 +0,74%
25.873 +1,02%

Borsa: Londra, apertura +0,11%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,11%
Indice FTSE-100 +0,11% a quota 10.909,26 dopo l'apertura.
Condividi
```