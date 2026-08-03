Francoforte: andamento rialzista per Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding impegnata nel settore automobilistico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,12%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Porsche Automobil Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,45%, rispetto a +3,56% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Porsche Automobil Holding mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 29,53 Euro. Rischio di discesa fino a 29,12 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 29,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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